Ягоди здатні допомогти в боротьбі із зайвою вагою

Дослідники з Вашингтонського державного університету прийшли до висновку, що ресвератрол (речовина, яка міститься у більшості ягід і винограды) здатна допомогти в боротьбі з ожирінням.Експеримент проводили на мишах. Товстих мишах. І виявилося, що ягідна дієта допомагає на 40 відсотків швидше спалювати калорії. Поліфеноли, що містяться у фруктах, діють так - перетворюють білий "шкідливий" жир на "коричневий", який в свою чергу витрачається на енергію, а не відкладається про запас, пише medinfo.ua.

- Поліфеноли, які є у всіх фруктах, зокрема і ресвератрол в ягодах, стимулюють ген, який збільшує окислення харчових жирів. Таким чином, організм не перевантажується жирами, - пояснив провідний дослідник університету професор Мін Ду. - Білий жир у цей час перетворюється на коричневий, жир спалюється і витрачається на тепло та енергію, допомагаючи тілу тримати вагу і не порушувати метаболізм.

Особливо багаті ресвератролом чорниця, малина, полуниця, виноград, яблука. В день цієї смакоти потрібно, за порадою вчених, з'їдати приблизно три порції.