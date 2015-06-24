У Сьєрра-Леоне новий спалах лихоманки Ебола
10:12, 24 червня 2015Зарубіжні новини
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Влада Сьєрра-Леоне повідомила про два нових випадки захворювання на лихоманку Ебола у столиці країни Фритауні.
REUTERS
Кілька тижнів у місті не зареєстровано жодного нового випадку Еболи, і передбачалося, що під Фритауне хворобу вдалося перемогти, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
Представник Національного центру реагування на лихоманку Ебола заявив, що ситуація викликає занепокоєння, оскільки всі карантинні об'єкти в місті вже закриті.
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Крім того, існує небезпека подальшого полширення захворювання, оскільки хворі проживали в густонаселених районах.
На півночі Сьєрра-Леоне, як і раніше, іде боротьба з поширенням Еболи. Всього в регіоні від цього захворювання померли понад 11 тисяч осіб.
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