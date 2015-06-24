FDA зареєструвала новий антитромбоцитарний препарат
10:59, 24 червня 2015Зарубіжні новини
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Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) зареєструвала антитромбоцитарний препарат кангрелор (cangrelor) компанії Medicines Co.
Як показали клінічні дослідження, нові ліки скорочують ризик смерті після ангіопластики.
guardianlv.com
Новий лікарський засіб, схвалений під торговою назвою Кенгріал (Kengreal) призначене для застосування дорослими пацієнтами при проведенні ангіопластики (стентування), повідомляється в прес-релізі відомства.
Як виявили клінічні дослідження за участю 10 тис. пацієнтів, новий лікарський засіб зменшує ризик смерті, серцевого нападу та тромбозу стента протягом 48 годин після ангіопластики.
Також порівняльні дослідження продемонстрували, що новий препарат трохи ефективніший клопідогрелю (Bristol-Myers Squibb).
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