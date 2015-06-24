FDA зареєструвала новий антитромбоцитарний препарат

10:59, 24 червня 2015
Зарубіжні новини
67

Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) зареєструвала антитромбоцитарний препарат кангрелор (cangrelor) компанії Medicines Co.

guardianlv.com

Новий лікарський засіб, схвалений під торговою назвою Кенгріал (Kengreal) призначене для застосування дорослими пацієнтами при проведенні ангіопластики (стентування), повідомляється в прес-релізі відомства.

Як виявили клінічні дослідження за участю 10 тис. пацієнтів, новий лікарський засіб зменшує ризик смерті, серцевого нападу та тромбозу стента протягом 48 годин після ангіопластики.

Також порівняльні дослідження продемонстрували, що новий препарат трохи ефективніший клопідогрелю (Bristol-Myers Squibb).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter