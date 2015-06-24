FDA зареєструвала новий антитромбоцитарний препарат

Новий лікарський засіб, схвалений під торговою назвою Кенгріал (Kengreal) призначене для застосування дорослими пацієнтами при проведенні ангіопластики (стентування), повідомляється в прес-релізі відомства.

Як виявили клінічні дослідження за участю 10 тис. пацієнтів, новий лікарський засіб зменшує ризик смерті, серцевого нападу та тромбозу стента протягом 48 годин після ангіопластики.

Також порівняльні дослідження продемонстрували, що новий препарат трохи ефективніший клопідогрелю (Bristol-Myers Squibb).