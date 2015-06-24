Японські дослідники розробили метод миттєвої діагностики раку на ранній стадії

Японська компанія MYTECH, що спеціалізується у виробництві високоякісного медичного обладнання, спільно з лікарнею Тоесю при Університеті Сівби розробила новітню технологію, що дозволяє діагностувати онкологічне захворювання на ранній стадії по краплі крові протягом лічених хвилин, пишуть Новини Ізраїлю.

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Основу цього винаходу становить пластина з металу особливого складу, на яку поміщається крапля крові пацієнта зі злоякісною пухлиною. При обробці ультрафіолетових та іншими видами випромінювання кров хворого починає світитися.

"Це є абсолютно новим досягненням у світі. Спосіб простий у застосуванні, і його можна використовувати в будь-якій лікарні хоч завтра", – заявив в інтерв'ю журналістам представник компанії. .

Експерименти за участю двадцяти осіб, онкологічних хворих та пацієнтів з доброякісними новоутвореннями, продемонстрували здатність нової технології безпомилково визначати ракове захворювання. Вчені розраховують, що вже через рік зможуть провести перші клінічні випробування.