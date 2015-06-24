У Пакистані кількість загиблих від спеки перевищила 800 осіб
15:23, 24 червня 2015Зарубіжні новини
36
Велика кількість людей перебуває у лікарнях
REUTERS
У Пакистані в результаті аномальної спеки кількість померлих перевищила 800 осіб.
Більшість загиблих - близько 780 осіб – в місті Карачі, передає російська служба Бі-Бі-Сі.
Велика кількість людей перебуває у лікарнях.
Напередодні на півдні Пакистану температура піднялася до 45 градусів за Цельсієм.
Прем'єр-міністр Наваз Шаріф заявив, що армійські підрозділи будуть допомагати створювати додаткові спеціальні центри, де люди зможуть рятуватися від високої температури.
У травні в сусідній Індії через високу температуру загинуло понад 1,5 тис. осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter