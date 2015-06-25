Вузькі джинси ушкоджують м’язи та нерви - медики

Жінка кілька годин просиділа навприсядки, готуючи меблі до переїзду в Австралію. До вечора її ноги онімили й їй стало важко ходити.

За словами лікарів, у жінки розвинувся синдром підвищеного тиску в кінцівках (Compartment syndrome), спричинений вузькими джинсами.

Синдром є болючим і небезпечним станом, спричиненим кровотечею або набряком в окремому пучку м’язів, у цьому випадку – в литках.

Через набряк жінка спіткнулась і впала. Вона не змогла підвестися і пролежала кілька годин на підлозі. При обстежені у лікарні у пацієнтки зафіксували сильні набряки нижньої частини ніг.

Хоч її ноги були теплі і кров до них надходила, її м’язи були слабкими і частково втратили чутливість.

Підвищений тиск у нижній частині ніг пошкодив м’язи та нерви.

Пацієнтці поставили крапельницю і через чотири дні вона змогла ходити без сторонньої допомоги.

Інші медики також повідомляли про випадки оніміння стегна від носіння вузьких джинсів.

Британський фізіотерапевт Прія Дасоджу вказує, що названий випадок є екстремальним.

"Немає потреби повністю відкидати вузькі джинси. Намагайтесь уникати стояння в одній позі задовго і рухайтесь протягом всього дня. Якщо відчуєте тривалий біль, зверніться за допомогою", - заявила пані Дасоджу.