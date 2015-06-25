У США проводять дослідження пластиру з мікроголками для лікування діабету

На даний момент винахід проходить доклінічні випробування, пише remedium.ru.

За словами розробників, пластир розміром з невелику монету з сотнею конічних мікроголок, що містять інсулін та покритий чутливими до глюкози ферментами. При підвищенні рівня глюкози, інсулін вивільняється з голок і потрапляє в кровотік.

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Як показали результати доклінічних досліджень на мишачій моделі діабету 1 типу, новий пластир допомагає контролювати рівень глюкози протягом кількох годин. Зараз вчені готуються до проведення подальших випробувань розробки, щоб довести її ефективність та безпеку застосування в терапії діабету.

Раніше американські вчені запропонували використовувати пластирі з мікроголками для вакцинації проти кору. За оцінкою експертів, новий підхід дозволить значно спростити імунізацію, так як для його використання не потрібні спеціальні навички, а для зберігання і перевезення – спеціальні умови. Дослідження пластирів з мікроголками на тваринах показали, що вакцинація таким методом сприяє розвитку стійкої імунної відповіді.