Міський шум небезпечний для життя - дослідження

Більш високий рівень шуму може стати причиною проблем зі здоров'ям. Фахівці з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини порівняли інформацію про рівні шуму і дані про смерті та госпіталізації по всьому Лондону, пише meddaily.ru.

Дослідження тривало 7 років. Вчені з'ясували, що у жителів районів, через які проходила шумна лондонська автомагістраль М25, був підвищений ризик передчасної смерті та інсульту. У небезпеці опинилися 1,6 мільйона з 8,6 мільйона жителів Лондона

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В районах, де рівень шуму в денний час перевищував 60 децибел, рівень смертності був на 4% вищий, ніж у тихих районах. Жителі галасливих районів також на 5% частіше страждали від інсульту. У літніх людей через шум ризик інсульту зростав на 9%. Нічний шум доріг, перевищував норму, це також збільшувало ймовірність інсульту на 5%, але тільки серед літніх людей.

Фахівці врахували такі чинники, як куріння, соціально-економічний статус і етнічна приналежність. Попередні дослідження показали: шум підвищує артеріальний тиск і рівень стресу. Ймовірно, саме це призводить до проблем з серцем і судинами.