У Пакистані через спеку померли вже понад тисячу осіб

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на владу Пакистану.

Понад 950 осіб померли в самому Карачі, ще більш як півсотні – у провінції Сінд. Понад 40 тис. чоловік постраждали від теплового удару, понад 8 тис. лікувалися в медичних установах.

Температура стала небезпечною для життя 19 червня, на початку місяця Рамадан. За повідомленнями метеорологів, у вихідні вона сягнула 45 градусів за Цельсієм, і лише сьогодні, 25 червня, температура дещо знизилася – до 37 градусів.

Уряд створив для боротьби з перегріванням людей 100 "центрів холоду" в Карачі.

24 червня "впливовий релігійний діяч" видав указ, що хворі й ослаблені люди можуть не дотримуватися посту під час Рамадану.