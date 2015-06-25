Кава захищає від серцево-судинних захворювань

Щоб на чверть знизити ризик інфаркту та інших хвороб серця і судин, потрібно випивати по 3-5 чашок кави в день. До такого висновку прийшли дослідники з Університету Лісабона та Інституту вивчення кави. Фахівці проаналізували дані декількох десятків досліджень на дану тему, розповідає meddaily.ru з посиланням на РИА "Новости".

Вчені з'ясували, що у людей, які випивали по три чашки кави в день, ризик смерті від серцево-судинних захворювань був знижений на 21%. Крім того, ризик діабету 2 типу завдяки каві зменшувався приблизно на чверть. А ось поєднання кави і здорового способу життя (помірного споживання алкоголю, відмови від куріння і правильного харчування) знижувало ризик смерті від інфаркту серед чоловіків на 79%, а серед жінок - на 73%.

Фахівці поки не знають, чому кава так впливає на серцево-судинну систему. Можливо, справа в антиоксидантах і протизапальних речовин, що містяться в кавових зернах. Згідно з даними ВООЗ, серцево-судинні захворювання - одна з основних причин передчасної смерті в усьому світі. Так, від ішемічної хвороби серця щорічно помирає близько 7, а від інсульту - близько 5 мільйонів осіб.