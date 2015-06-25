Препарат проти ревматоїдного артриту відновив пігментацію у пацієнта з вітиліго

У журналі JAMA Dermatology був описаний випадок відновлення пігментації шкіри на тлі застосування тофацитинібу (tofacitinib) - перорального інгібітора янус-кінази, пише Ремедіум.

У минулому році вчені з Єльської школи медицини припустили, що інгібітори янус-кінази можуть бути ефективні в лікуванні вітиліго. Щоб перевірити свою гіпотезу вони залучили до дослідження 53-річну пацієнтку з прогресуючим захворюванням. Згідно з отриманими даними, через два місяці після призначення тофацитинібу у пацієнтки було відмічено часткове відновлення пігментації на руках і обличчі. Через п'ять місяців терапії на тілі жінки залишилося лише кілька ділянок депігментації. Вчені підкреслюють, що на тлі лікування тофацитинібом у пацієнтки не спостерігалися небажані побічні явища.

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Препарат компанії Pfizer був зареєстрований Адміністрацією з контролю за продуктами і ліками США (FDA) в 2012 році в якості засобу для лікування важких форм ревматоїдного артриту, у разі, якщо не допомогли або з якихось причин не підійшли інші лікарські препарати. У минулому році компанія-розробник також представила переконливі результати клінічних досліджень тофацитиніба у терапії бляшкоподібного псоріазу. Тоді в компанії відзначили, що Pfizer планує подати заявку в FDA для реєстрації тофацитинібу в якості терапії псоріазу.