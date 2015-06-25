Чоловіки часто переоцінюють свої математичні здібності

У багатьох країнах професії, пов'язані з наукою, технологіями і математикою, вибирають в основному чоловіки. Між тим, у початковій школі дівчатка справляються з тестами з математики краще, ніж хлопчики. Вчені з Університету Вашингтона хотіли з'ясувати, як минулий досвід впливають на думку людей про власні здібності до математики, передає meddaily.ru з посиланням на Psych Central.

Фахівці провели два незалежні дослідження. У першому взяли участь 122 студенти. Учасники виконали тест з математики і отримали результати. Потім добровольці пройшли інший тест з математики. Потім їх попросили припустити, наскільки добре вони впоралися з цим тестом. У другому дослідженні брали участь 184 добровольці. Вони виконали такі ж тести, але зворотного зв'язку не отримали. Учасники теж спробували вгадати свої результати. Також у добровольців запитали, чи хотіли б вони піти на курси з математики або працювати по професії, пов'язаній з математикою.

Вчені помітили, що чоловіки, що брали участь в обох дослідженнях, були схильні переоцінювати свої здібності. А ось жінки досить точно передбачали свої результати.