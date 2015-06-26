Вчені упевнені, що через два роки людині переллють штучну кров

Національна служба охорони здоров'я Великобританії (NHS) повідомила, що в 2017 році почнуться клінічні випробування штучної крові, отриманої в лабораторних умовах зі стовбурових клітин.

Повідомляється, що клінічні випробування пройдуть під контролем співробітників Брістольського університету, а також вчених з Оксфордського та Кембриджського університетів. У рамках експерименту приблизно 20 здоровим добровольцям введуть від 5 до 10 мл штучної крові, повідомляє Медпортал з посиланням на ВВС.

Співробітники NHS пояснили, що застосування штучної крові може допомогти пацієнтам, які страждають від таких захворювань, як серповидноклітинна анемія. «Протягом тривалого часу вчені в усьому світі шукали альтернативу донорської крові. Ми впевнені, що до 2017 року наша команда буде готова провести клінічні випробування», — пояснив співробітник NHS Нік Уоткінс (Nick Watkins). За його словами, штучна кров не замінить застосування донорської крові, проте з її допомогою лікарі зможуть ефективніше лікувати деякі захворювання.