З'явилася нова комп'ютерна гра, яка допоможе вилікувати алкоголізм

Гру створили вчені з Університету Чунан. Вона включає три рівні. На першому рівні людина опиняється в розслаблюючій обстановці, яка рятує її від нав'язливих думок. На другому рівні гравець знаходиться в ресторані серед людей, що п'ють алкогольні напої. Даний рівень - випробування сили волі. І, нарешті, на останньому рівні людина бачить негативні наслідки вживання алкоголю, пише meddaily.ru з посиланням на RuNews24.

Новий метод вже випробували на 12 чоловіках, які страждали від алкоголізму. Лікування тривало один місяць. Дослідники стежили за змінами в мозковій активності добровольців, використовуючи МРТ. Дослідження показало, що до кінця лікування добровольці позбулися залежності. Вони почали краще контролювати свої емоції.

Надалі фахівці планують запросити більшу кількість учасників. Це дозволить точно оцінити ефективність методу.