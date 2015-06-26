Пухлини голови і шиї запропонували виявляти за аналізом слини

Співробітники Медичної школи університету Джона Хопкінса повідомили, що злоякісні новоутворення шиї і голови можна визначати за аналізом слини, в якій присутня ДНК пухлинних клітин.

Згідно з даними, представленими в журналі Science Translational Medicine, повідомляє Медпортал, ця ДНК може допомогти лікарям виявити захворювання на ранній стадії. За словами співавтора дослідження Нішанта Агравала (Nishant Agrawal), розроблений метод дозволяє точно поставити діагноз ще до появи перших симптомів.

Запропонований спосіб дозволив точно визначити наявність пухлин пацієнтів, що страждають від раку ротової порожнини. Другий спосіб — аналіз ДНК в плазмі крові — дозволив діагностувати пухлину приблизно в 90% випадків. Вчені пояснили, що ДНК пухлинних клітин з'являється у кожного пацієнта вже на ранній стадії захворювання.

«Було б добре проводити діагностику таким способом, тому що на даний момент не існує спеціальних систем для визначення раку шиї та голови», — вважає співробітник Університету Макгілла Едуардо Франка (Eduardo Franco). Він назвав запропонований метод діагностики «перспективним».