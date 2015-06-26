Корисні властивості ферментованих продуктів

Фахівці з'ясували, що регулярне вживання ферментованих продуктів: йогурт, солоні огірки, квашена капуста і навіть деякі види темного шоколаду може допомогти впоратися з сором'язливістю, передає most-dnepr.info з посиланням на News.am.

В університеті Меріленда 710 осіб заповнили кілька анкет, які дозволили оцінити тип особистості і раціон, в тому числі - кількість споживаних ферментованих продуктів за останні 30 днів.

Встановлено, що люди, які у великих кількостях їдять продукти, рідше страждають від соціальної тривожності - фобії, яка виражається в постійному страху перед різними соціальними ситуаціями, будь то розмова з незнайомцями, спілкування по телефону, виступ перед групою або навіть здійснення покупок.

За словами фахівців, ефект пов'язаний з тим, що пробіотики підвищують рівень нейромедіатора GABA, дія якого схожа з результатом прийому заспокійливих ліків.