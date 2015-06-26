Препарат проти гіпертонії лікує алкоголізм

Під час експерименту вчені з університету штату Техас в місті Остін використовували лабораторних щурів, у половини з яких була викликана залежність від етилового спирту, а в іншої половини – залежність від кокаїну, пише med2.ru.

Щури щодня по кілька раз в день поміщалися на деякий час в клітку, де отримували необмежений доступ до розчину етилового спирту, або до кокаїну.

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Підлога, стеля і прути клітки були пофарбовані в білий колір.

Після формування залежності тваринам пропонували на вибір увійти або в клітку білого кольору або чорного. Тварини в повній відповідності з вченням про умовні рефлекси завжди обирали клітку з білою підлогою і стелею.

Однак коли вчені почали вводити щурам, які страждали залежностями, ісрадипін, вони продовжували обирати білу клітку вже після перших доз цього гіпотензивного препарату.

Через кілька днів вони вибирали кожну з кліток довільно у відповідності з теорією ймовірності.

Тварини з алкогольною або кокаїновою залежністю, яким ісрадипін не вводили, продовжували незмінно вибирати клітку з білою підлогою і стелею, де їх мала би чекати порція спирту або кокаїну.