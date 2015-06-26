Підлітку достатньо мати одного близького друга - психологи

Всі учасники були вихідцями з малозабезпечених сімей. Добровольців запитали, як вони справлялися з негативними переживаннями. Також учасники розповіли про стосунки з однолітками, пише meddaily.ru, посилаючись на The Daily Mail.

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Вчені виявили, що у хлопчиків зазвичай був один найкращий друг, який підтримував їх і допомагав вирішувати проблеми. Дівчатка частіше вибирали погані способи вирішення проблем, наприклад, вживали наркотики і алкоголь, хоча у них теж були близькі друзі і подруги. Фахівці припускають: стикаючись з проблемою, дівчата думають, що самі винні. Хлопчики, у свою чергу, розуміють, що це не їх вина, і шукають інші способи подолання труднощів.

Підтримка сім'ї теж виявилася важлива для підлітків. За словами фахівців, у молодих людей із малозабезпечених сімей менше можливостей і часто гірший стан здоров'я, ніж у тих, чиї батьки добре заробляють. Завдяки близьким друзям такі підлітки стають впевненіші. Тому їм краще мати одного друга, ніж поверхнево спілкуватися з цілою компанією.