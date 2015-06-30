У Південній Кореї кількість хворих на MERS зросла до 182 осіб

Таким чином кількість хворих в країні досягла 182 осіб, повідомляє Голос Америки.

За даними Міністерства охорони здоров’я Південної Кореї, від цього синдрому вже загинула 31 людина. Влада країни виділила на попередження хвороби 14 мільярдів доларів.

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Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров’я звинуватила південнокорейську владу у неналежних заходах контролю. Зокрема, у ВООЗ стурбовані недостатньою поінформованістю медичних працівників про захворювання та браком профілактичних заходів у лікарнях.

Між тим ООН повідомляє, що спалах MERS у Південній Кореї поки не розглядається як надзвичайна ситуація міжнародного рівня.

Вакцини від захворювання на близькосхідний респіраторний синдром (MERS) не існує. Перші випадки захворювань були зафіксовані в 2011 році в Саудівській Аравії. Цього року у травні зафіксували спалах хвороби у Південній Кореї, яка є другою після Саудівської Аравії за кількістю загиблих від MERS.

Симптоми хвороби дуже схожі на пневмонію, серед них – лихоманка, кашель, важке дихання. Заразитися цим вірусом можливо від зараженого одногорбого верблюда або від іншої хворої людини.

Випадки захворювання були також зафіксовані у Йорданії, Кувейті, Омані, Катарі, ОАЕ, Ємені, Франції, Німеччині, Греції, Італії, Великій Британії, у Тунісі та Єгипті, у Китаї, Малайзії, на Філіппінах, а також у США.