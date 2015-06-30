Нерухомість швидко "з'їдає" м'язи

11:37, 30 червня 2015
Зарубіжні новини
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Достатньо два тижні не ворушити ногами, щоб вони стали слабкішими на третину. На відновлення м'язової маси і функцій ніг йде більше 6 тижнів

Фото: УНИАН

Вести сидячий спосіб життя недобре. Ми знаємо про це давно, але навряд чи хто-то в юності надає цьому значення. Між тим, молодь втрачає м'язову масу через відсутність тренувань удвічі швидше, ніж люди у віці 40-50 років, пише Здоров'я.

Експеримент, завдяки якому це стало відомо, досить-таки жорстокий. Одну з ніг кожного добровольця закріплювали в одному положенні на два тижні. За цей час повністю паралізовані м'язи молодих в середньому втратили 485 г маси, а м'язи зрілих — по 250 г. 

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Після двох тижнів експерименту випробовувані відновлювалися, крутячи педалі на велотренажері по 3-4 дні на тиждень протягом 6 тижнів. Незважаючи на те, що за цей час м'язова маса повернулася до попередніх значень, сила м'язів за цей період не встигла відновитися. Як з'ясувалося, для цього обов'язково потрібні силові тренування.

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