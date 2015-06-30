Як отримати користь зі стресу

Стрес вбиває нас? А якщо просто змінити ставлення до стресу?

Келлі Макгонігел, факультет психології, Стенфордський університет

"Роками я розповідала людям, що стрес погано впливає на їх здоров'я. Що він підвищує ризик багатьох хвороб - від звичайної застуди до інфаркту, депресії і патологічних залежностей, він руйнує клітини головного мозку і навіть ДНК, і змушує ваш організм швидше старіти", - пише професор Макгонігел у статті "Забудьте все, що ви чули про стресі. Насправді він корисний для здоров'я".

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Небезпечні наслідки має не сам стрес, а наша реакція на нього.

Як показують численні дослідження, "люди, які перебували в стані стресу, але не вважали його шкідливим, мали найнижчий рівень ризику смерті серед усіх учасників дослідження, навіть тих, хто зазначив, що веде дуже спокійний спосіб життя, - пише Макгонігел. - Отже вчені зробили логічний висновок, що людей вбиває не тільки стрес".

"Ці висновки змусили мене переглянути те, чого я вчила, - пише професор. - Я вважала стрес ворогом, і багато поділяли мою думку. Як і багато інші психологи, лікарі і вчені, я вивчала, як протидіяти стресу. Я була впевнена, що це небезпечна епідемія, яку необхідно зупинити".

Замість того, щоб намагатися уникнути стресу, потрібно навчитися долати його, а також робити його корисним. "Найбільше мене вразив такий висновок вчених: головне - те, як ми сприймаємо себе і світ навколо".

Ларей Кві, колишній агент ФБР, засновниця і директор Mental Toughness Center

"Негативне сприйняття себе чи людей навколо може бути дуже шкідливим, - пише Кві в статті під назвою "Як протистояти стереотипам".

Якщо ви навчитеся не піддаватися негативним думкам, то будете морально сильнішим, вважає блогер.

Ларей Кві пропонує три способи подолання негативного мислення.

"Визнайте, що упереджене сприйняття реальності - природно для нас. Мозок накопичує інформацію, яка узгоджується з нашими поглядами, цінностями і нашим сприйняттям себе. Виборча пам'ять захищає нас від перевантаження надлишковою інформацією, - пояснює Кві. - Візьміть за правило вчитися новому. Дуже часто ми робимо якийсь висновок з певної ситуації, а потім ніколи не повертаємося до нього, щоб перевірити його правильність".

Подумайте, які життєві принципи допомагали вам робити правильний вибір у житті, і яким ви можете довіряти і в майбутньому. Головне - це розуміти мотиви власної поведінки, рекомендує Ларе.

"Визнайте ваші слабкості. Коли ви відкидаєте негативний стереотип, що стосується вас, певної ситуації або членів вашої команди, ви розвиваєте в собі моральну стійкість, яка дозволить вам визнати власні слабкості і перешкоди, - пояснює Кві. - Коли ми тренуємо мозок на прийняття нестандартних рішень, ми стимулюємо наш творчий потенціал та інтелектуальну гнучкість".

В результаті ми вчимося визнавати негативні сторони ситуації, не втрачаючи надії на успіх в майбутньому.

"Моральна стійкість - це вміння контролювати свої психічні реакції, замість того, щоб дозволяти їм контролювати наші вчинки і думки, - пише Ларей Кві. - Усвідомлення того, як позитивні і негативні стереотипи впливають на нашу поведінку - вірний ключ до успіху".