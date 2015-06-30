У Таїланді одужав єдиний пацієнт, у якого було діагностовано вірус MERS

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, за даними інформагентств, за підсумками останніх аналізів ознак вірусу в організмі пацієнта не знайшли. При цьому поки він про всяк випадок залишиться на карантині.

За словами лікарів, ніхто з родичів чоловіка, які супроводжували його під час поїздки в Таїланд, не заразився вірусом. Зараз досліджуються аналізи 36 осіб, з якими він імовірно контактував.

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Раніше повідомлялося, що 75-річний підданий Оману приїхав до Бангкока лікуватися від іншого захворювання, однак під час обстеження у нього виявили коронавірус MERS. Чоловік став першим у Таїланді підтвердженим носієм вірусу.

Коронавірус MERS вперше виявили в Саудівській Аравії в 2011 році. Вакцини від нього досі немає. З тих пір у країні від вірусу загинули більш як тисяча людей. Наприкінці весни спалах MERS стався в Південній Кореї, однак поширення вірусу вдалося зупинити.