Кокосова олія - ефективний засіб від карієсу і хвороб ясен

Полоскання ротової порожнини кокосовою олією - стародавня техніка, яка заміняла пасту і зубну щітку. Але зараз вона повертається, повідомляє meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Було проведено дослідження ефективності техніки. До роботи були залучені 60 осіб 16-18 років, які полоскали ротову порожнину олією протягом 30 днів.

Рівень утворення нальоту на зубах і стан ясен оцінювалися на 1, 7, 15 і 30 день. Виявилося, всього через тиждень показники нальоту і захворювань ясен значно знизилися і продовжували знижуватися протягом місяця. За словами експертів із Стоматологічного коледжу Кеннур, кокосова олія містить переважно жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга, з яких 45-50% - лауринова кислота. А ця кислота має протизапальний і протимікробний ефект.

Також працює наступний механізм: більшість мікроорганізмів, що утворюють наліт, складається з одноклітинних. І у них оболонка з жирів. Жири притягаються до жирів, все просто. Експерти радять додати полоскання рота з олією кокоса до своїх гігієнічних процедур. Звичайно, зубну щітку воно не замінить. Рецепт простий: береться чайна ложка олії, і цю олію потрібно перекочувати в роті, пропускати між зубами протягом 5-20 хвилин. Олію ковтати не можна - її спльовують.