Влада Ліберії ввела карантин після чергового виявлення лихоманки Ебола

Влада Ліберії ввела карантин в районі, де в неділю від лихоманки Ебола помер 17-річний хлопець.

Як передає Бі-бі-сі, сім тижнів тому країна оголосила себе вільною від цієї хвороби. І це перший задокументований випадок захворювання з того часу.

За словами заступника міністра охорони здоров'я Тольберта Наєнсви, аналізи підтвердили, що хлопець помер від Еболи.

Це сталось у селі Недовейн, розташованому за 30 км від столиці, поряд з міжнародним аеропортом.

Заступник міністерства сказав, що влада контролює ситуацію і людям немає потреби панікувати.

Урядовець наголосив, що зараз проводять розслідування, як хлопець заразився лихоманкою.

Він додав, що його тіло поховали безпечно, аби не допустити поширення лихоманки.

Від грудня 2013 року через Еболу померли понад 11 тисяч людей. Більшість із них - у Ліберії, Гвінеї та Сьєрра-Леоне.

Здебільшого у цих країнах побороли поширення хвороби, однак кількість нових випадків зросла нещодавно, відколи у Західній Африці почався сезон дощів.