Жінки відчувають біль гостріше, ніж чоловіки

Виявляється, чоловіки і жінки по-різному обробляють больові стимули. Тобто, цілком ймовірно, що їм потрібні різні знеболюючі. До такого висновку прийшли вчені з Університету Макгілла. Фахівці провели дослідження на самках і самцях мишей, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Вважалося, що больові сигнали передаються від місця ушкодження або запалення через нервову систему за допомогою клітин мікроглії - імунних клітин центральної нервової системи. Дослідники з'ясували: все відбувається саме так, але тільки у самців мишей. Вплив на клітини мікроглії рятував від болю самців гризунів. Самкам це не допомагало. Крім того, самки гризунів частіше страждали від хронічного болю.

За словами фахівців, у самок за процес передачі больових сигналів відповідають інші клітини - Т-лімфоцити. Нервова система мишей дуже схожа на людську. Тому вчені впевнені: їх висновки стосуються і людей. Дослідники сподіваються, що це відкриття приведе до створення нових знеболюючих.