Куба стала першою країною в світі, якій вдалося ліквідувати передачу небезпечних інфекцій від матері до дитини - ВООЗ



Як повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), Куба стала першою країною у світі, яка отримала підтвердження від ВООЗ, що в ній усунено передачу від матері до немовля ВІЛ-інфекції та сифілісу.

За словами голови ВООЗ Маргарет Чен, ліквідація вертикальної передачі небезпечних інфекцій є важливою перемогою Куби у боротьбі з епідемією СНІДу.

"Ліквідація передачу вірусу є одним з найбільших досягнень громадського здоров'я. Це велика перемога в нашій довгій боротьбі проти ВІЛ-інфекції та інфекцій, які передаються статевим шляхом", - сказала Чен.

Виконавчий директор ЮНЕЙДС Мішель Сідібе підкреслив, що це знаменне досягнення для Куби, а також для дітей і сімей у всьому світі.

"Це свідчить, що боротьба зі СНІДом має добрі результати, і ми очікуємо, що Куба буде першою країною, де буде подолана епідемія серед дітей", - сказав Сідібе.

Згідно з даними ВООЗ, близько 1,4 млн вагітних жінок у всьому світі заражені на ВІЛ-інфекцію. Якщо вони не проходять АРВ-лікування, ризик передачі вірусу дитині досягає 15-45%, однак, при прийомі антиретровірусних препаратів ймовірність зараження дитини знижується до 1%. Як зазначають у ВООЗ, з 2009 року кількість дітей, народжених з ВІЛ-інфекцією, знизилася з 400 тис. до 240 тис. в рік.