Всесвітня продовольча програма ООН надасть 500 тис мешканцям Донбасу

Про це йдеться в поширеному в Женеві повідомленні прес-служби ВВП ООН, передає ТАСС.

Завдання нового етапу гуманітарної роботи полягає в тому, щоб продовольчу допомогу до кінця року могли отримати 500 тисяч осіб, які постраждали унаслідок конфлікту.

"Це майже утричі більше, ніж число людей, яким ВПП надавала підтримку з листопада 2014 року через розподіл продуктів у Донецькій і Луганській областях, - йдеться у повідомленні. - Розширивши тепер своє сприяння, ВПП здійснюватиме розподіл продовольства додатково в трьох областях - Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій".

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На початковому новому етапі роботи на сході Україні Всесвітня продовольча програма буде надавати підтримку нужденним "в школах, дитячих будинках, лікарнях та інших установах у районах, що не контрольовані урядом, а також постачати додаткове продовольство в цілях запобігання недоїдання серед дітей до двох років, які піддаються особливо високому ризику".

Також буде продовжено допомогу внутрішньо переміщеним особам у районах, що контрольовані урядом, - вони отримуватимуть готівкові кошти і ваучери на продукти. В інших місцях серед нужденних будуть розподілятися продовольчі набори.

За оцінками ООН, в Україні налічується понад 1,3 млн внутрішньо переміщених осіб. Всесвітня продовольча програма розраховує на підтримку своєї гуманітарної операції країнами-донорами.

"Для продовження надання допомоги до кінця 2015 року ВПП терміново потребує 30,3 млн доларів", - наголошується в повідомленні прес-служби організації.