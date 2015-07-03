У лікуванні раку шкіри та легенів застосовуватимуть імуномодулятор

Застосування препарату Ніволумаб уже зараз називають проривом у лікуванні онкологічних захворювань, пише ВВС.

Клінічні випробування продемонстрували, що він зупиняє поширення раку шкіри та легенів.

Імунна система – це вбудований до нашого організму захисник, який позбувається всього чужорідного.

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Їй притаманні механізми блокування і гальмування, які дозволяють уникнути враження власних здорових тканин (у випадку з аутоімунними хворобами на кшталт розсіяного склерозу дають збій саме ці механізми).

Ракові клітини є пошкодженою матерією, яка часто зберігає функції вихідної тканини і може маскуватися під нормальну, вводячи в оману захисні системи організму.

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Ніволумаб відновлює нормальну імунну реакцію організму.

Дослідження у сфері імунотерапії онкологічних захворювань тривають уже давно, але в заголовки новин потрапили тільки зараз, після доповіді групи британських медиків на засіданні Американського товариства клінічної онкології.

В одному з клінічних випробувань, коли пацієнти разом з Ніволумабом приймали вже схвалений для вживання Іпілімумаб, у 58% пацієнтів меланома менш ніж за рік припинила поширюватися.

У іншому клінічному випробуванні коефіцієнт виживання серед деяких хворих раком легенів збільшився понад у два рази.

У Великій Британії оголосили, що така терапія відтепер дозволена для лікування раку шкіри і легенів.

"За останні кілька років у Великій Британії збільшилася кількість випадків виникнення меланоми", - каже керівниця організації Melanoma UK Джилл Наттадд.

"Ми вітаємо сьогоднішні новини (про дозвіл використання Ніволумаба), бо це збільшує можливість вибору терапії для пацієнтів і може призвести до збільшення тривалості життя", - стверджує вона.

У США використання Ніволумаба для боротьби з раком було схвалено в грудні 2014 року.

Результати клінічних випробувань опублікували у 2013 році.