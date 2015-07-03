Звіробій має такі ж побічні ефекти, як і антидепресанти

До такого висновку прийшли фахівці з Університету Аделаїди, які проаналізували дані щодо побічних ефектів двох лікарських засобів, пише Ремедіум.

Як відзначають автори роботи, більшість пацієнтів впевнені в безпеці безрецептурних лікарських засобів на основі трав, тому купують і використовують їх без консультації з лікарем.

Читайте такожДепресія подвоює ризик інсульту

З 2000 по 2013 рік вчені зафіксували 84 повідомлення про побічні ефекти лікарського звіробою і 447 заяви про небажані ефекти флуоксетину. Автори підкреслюють, як багато пацієнтів не вважають звіробій повноцінними ліками і тому не повідомляють контрольні відомства про його побічні ефекти. Тим не менш, звіробій, як і флуоксетин може викликати занепокоєння, панічні атаки, запаморочення, блювоту, амнезію і агресію.

Вчені підкреслюють важливість інформування свого лікуючого лікаря про всі прийняті ліки, у тому числі препарати на основі трав. Також автори роботи закликають виробників ЛЗ розмістити на упаковках з лікарським звіробоєм відповідні попередження.