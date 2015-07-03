Якість сну впливає на психіку людини

16:07, 03 липня 2015
Зарубіжні новини
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Біполярний афективний розлад являє собою психічне захворювання, що характеризується чергуванням епізодів депресії та манії з проміжками нормального стану.

сон спать будильник / Фото: dom-lady.ru

Для цього захворювання характерні сильні коливання настрою, рівнів енергії та активності. Люди з біполярним розладом часто страждають від порушень сну, пише meddaily.ru.

Вчені з Університету Пенсільванії проаналізували дані 216 осіб. На початку дослідження фахівці оцінили якість сну добровольців, а потім стежили за їх настроєм протягом 2 років. Дослідники фіксували тяжкість, частоту і мінливість симптомів манії та депресії.

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Серед жінок низька якість сну пов'язана з підвищенням частоти епізодів депресії та ступеня тяжкості її симптомів, а також підвищенням ступеня тяжкості та мінливістю симптомів манії. Настрій чоловіків сильніше залежало від ступеня вираженості невротизму (однією їх основних рис особистості) та рівня депресії на початку дослідження.

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