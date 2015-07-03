Фруктоза шкідливіша за глюкозу
Виявляється це в тому, що фруктоза зумовлює слабше відчуття насичення, тому, щоб наїстися, її потрібно більше.
Надмірне вживання фруктози може викликати проблеми зі здоров'ям, пише Здоров'я.
Часто люди, що піклуються про своє здоров'я, відмовляються від глюкози з користь фруктози, думаючи, що це дієтичний продукт. Насправді фруктоза в деякому сенсі шкідливіша за глюкозу.
Функціональна магнітно-резонансна томографія 12 дорослих здорових чоловіків виявила, що поїдання фруктози в меншій мірі активує лімбічну систему мозку, що відповідає за прояв емоцій. До того ж, при вживанні фруктози рівень інсуліну зростає повільніше, ніж при поїданні глюкози, а концентрація гормонів насичення підвищується не суттєво. В результаті відчуття ситості настає набагато повільніше. Це призводить до того, що людина їсть більше — а значить, має підвищений ризик набрати зайву вагу.