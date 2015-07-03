Фруктоза шкідливіша за глюкозу

Надмірне вживання фруктози може викликати проблеми зі здоров'ям, пише Здоров'я.

Часто люди, що піклуються про своє здоров'я, відмовляються від глюкози з користь фруктози, думаючи, що це дієтичний продукт. Насправді фруктоза в деякому сенсі шкідливіша за глюкозу.

Функціональна магнітно-резонансна томографія 12 дорослих здорових чоловіків виявила, що поїдання фруктози в меншій мірі активує лімбічну систему мозку, що відповідає за прояв емоцій. До того ж, при вживанні фруктози рівень інсуліну зростає повільніше, ніж при поїданні глюкози, а концентрація гормонів насичення підвищується не суттєво. В результаті відчуття ситості настає набагато повільніше. Це призводить до того, що людина їсть більше — а значить, має підвищений ризик набрати зайву вагу.