Ліки, що знижують рівень холестерину, роблять жінок агресивними

Причому, не в кращу сторону. Попередні дослідження показали, що прийом статинів пов'язаний з насильством і насильницькими смертями. Однак висновки були суперечливими, пише meddaily.ru.

У новому дослідженні вчених з Університету Каліфорнії прийняла участь 1000 чоловіків і жінок в постменопаузі. Деякі добровольців протягом 6 місяців приймали статини (Симвастатин або Правастатин), а інші - плацебо. Фахівці стежили за тим, як часто учасники проявляли агресію по відношенню щодо себе, інших людей та об'єктів.

Дослідження показало: статини підвищували рівень агресії у жінок в постменопаузі. Ефект виявився найбільш вираженим серед жінок старше 45 років в постменопаузі. Найсильніше (порівняно з контрольною групою) рівень агресії виріс у тих жінок, які на початку дослідження були найменш агресивними. У чоловіків статини, навпаки, знижували рівень агресії.