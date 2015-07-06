На Філіппінах зареєстровано випадки зараження коронавірусом MERS

У Південній Кореї вже 33 людини померли внаслідок зараження цим небезпечним вірусом, 186 осіб були заражені, повідомляють Новини Ізраїлю.

Смертність від коронавіруса, за даними ВООЗ, сягає 36-40%. З березня у світі було зареєстровано понад 1.600 випадків захворювання.

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Опубліковано циркуляр, що описує дії медичного персоналу у разі виникнення підозри на зараження пацієнта коронавірусом MERS. Однією з головних рекомендацій є ізоляція пацієнта з підозрою на зараження коронавірусом з тим, щоб уникнути його подальшого поширення. Зокрема, говориться, що при запаленні легень, що має неясну етіологію, пацієнта рекомендується ізолювати до отримання результатів аналізу. Разом з тим, в інструкції вказується, що вірус передається при контакті з хворим. Пацієнтам з високою температурою та утрудненому диханні слід негайно звертатися до лікаря. При відвідуванні поліклініки прикривати рот і ніс марлевою маскою.

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У зв'язку з поширенням коронавіруса MERS в Південній Кореї опубліковані також і рекомендації для туристів, які повернулися з цієї країни. Зокрема, при появі симптомів захворювання протягом перших 14 днів після повернення , необхідно зв'язатися з лікарем. Краще це зробити по телефону, щоб не наражати на небезпеку зараження інших людей. Під час відвідування поліклініки або лікарні необхідно ще в реєстратурі повідомити про поїздку в Південну Корею.

Вірус MERS, викликає так званий близькосхідний респіраторний синдром. Вперше він був виявлений в Саудівській Аравії та, ймовірно, є модифікацією характерного для кажанів і верблюдів вірусу, який передався людині.

Складність боротьби з MERS полягає в тому, що на початковому етапі хвороби він проявляється, як більшість захворювань, зумовлених звичайними риновірусами: утрудненим диханням, кашлем і підвищеною температурою.