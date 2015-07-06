Японські вчені розробляють штучне людське обличчя

Як повідомляють місцеві ЗМІ, на даному етапі фахівцям компанії вдалося налагодити виробництво точних копій обличчя людини із силікону, передає ТАСС.

Спочатку за допомогою спеціального сканера створюється об'ємний макет обличчя, точність якого дозволяє передати навіть пори на шкірі і кров'яні судини. Потім на 3D-принтері друкується "заготовка", на основі якої створюється "маска" з силікону. На виготовлення такої моделі йде від двох тижнів до двох місяців, послуга коштує близько 300 тис ієн ($2,4 тис).

Читайте такожАмериканські лікарі вперше в світі провели пересадку частини черепа

"Я думаю, що ця техніка має велике майбутнє в галузі медицини. Я хочу допомогти тим, хто цього потребує", - говорить президент компанії. За його словами, на адресу корпорації надходять численні запити, як від дослідників і вчених, так і від простих людей, які потребують пластичних операціях. Тож у найближчих планах - навчитися переносити 3D-макет на більш безпечні матеріали. Зацікавлені розробками і програмісти, які займаються створенням систем автоматичного розпізнавання особи.

Незважаючи на великі плани компанії, поки що її клієнтами є в основному рекламні агенції та організатори розважальних заходів. Є у Real-f і "королівські" замовлення - в листопаді минулого року одна будівельна компанія із Саудівської Аравії попросила виготовити копії облич королівської сім'ї.