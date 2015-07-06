Вчені пропонують діагностувати аутизм за допомогою тесту на запахи

На думку ізраїльських вчених з Інституту Вейцмана, перевірка на те, як дитина реагує на різні запахи, може допомогти діагностувати аутизм в ранньому віці, повідомляють Новини Ізраїлю.

Справа в тому, що люди з нормальним розвитком, - як дорослі, так і діти, довше вдихають приємні аромати, ніж неприємні. Однак дослідження, в якому брали участь 18 звичайних дітей і 18 дітей-аутистів, показало, що аутисти однаково глибоко і довго вдихали як приємний запах шампуню, так і різкий запах тухлої риби.

Читайте такожАутизм у дівчаток виявляють пізніше, ніж у хлопчиків

На думку дослідників, тест на реакцію на запахи може виявитися одним з найбільш надійних способів невербального діагностування аутизму у маленьких дітей.