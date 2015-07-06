Тренування гарантують успіх на роботі і вдома

Люди, які регулярно приділяють час тренуванням, швидше за все, будуть більш продуктивні, впевнені співробітники Університету Отаго. Правда, свої висновки вони зробили на лабораторних щурах, що потрібно враховувати, відзначає meddaily.ru з посиланням на The Otago Daily Times.

Коментує доктор Крістін Хіллман: "Фізична активність вигідна людині за всіма параметрами. Ми з'ясували, що гризуни, що бігали в день мінімум по 20 хвилин, п'ять днів на тиждень, краще контрольної групи справлялися з різними завданнями, які вимагали використання навичок вирішення завдань, наполегливості та стратегічного мислення. Миші, що бігали, в цілому впоралися з великим числом завдань, і зробили вони це швидше і ефективніше контрольних тварин".

На думку фахівців, всі плюси від фізичної активності легко відчути на прикладі великого ряду завдань. З точки зору середньостатистичної людини, позитивний ефект вона зможе оцінити, виконуючи завдання і вдома, і на роботі. Що важливо, фізична активність допомагає справлятися з повсякденними справами.

Треба сказати, що фахівці вже говорили про зв'язок тренувань, досягнень на роботі і в навчанні, адже фізична активність сприяє зміцненню і фізики, і психіки. Тепер ученим належить знайти конкретні нейронні механізми, що стоять за даними ефектом.