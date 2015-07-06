Тренування гарантують успіх на роботі і вдома
Фізична активність вигідна людині за всіма параметрами
Люди, які регулярно приділяють час тренуванням, швидше за все, будуть більш продуктивні, впевнені співробітники Університету Отаго. Правда, свої висновки вони зробили на лабораторних щурах, що потрібно враховувати, відзначає meddaily.ru з посиланням на The Otago Daily Times.
Коментує доктор Крістін Хіллман: "Фізична активність вигідна людині за всіма параметрами. Ми з'ясували, що гризуни, що бігали в день мінімум по 20 хвилин, п'ять днів на тиждень, краще контрольної групи справлялися з різними завданнями, які вимагали використання навичок вирішення завдань, наполегливості та стратегічного мислення. Миші, що бігали, в цілому впоралися з великим числом завдань, і зробили вони це швидше і ефективніше контрольних тварин".
На думку фахівців, всі плюси від фізичної активності легко відчути на прикладі великого ряду завдань. З точки зору середньостатистичної людини, позитивний ефект вона зможе оцінити, виконуючи завдання і вдома, і на роботі. Що важливо, фізична активність допомагає справлятися з повсякденними справами.
Треба сказати, що фахівці вже говорили про зв'язок тренувань, досягнень на роботі і в навчанні, адже фізична активність сприяє зміцненню і фізики, і психіки. Тепер ученим належить знайти конкретні нейронні механізми, що стоять за даними ефектом.