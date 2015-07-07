Нестача сну призводить до нервозності

Люди, які мало сплять, імпульсивні й неуважні. До того ж, їм важко приймати рішення. Це з'ясували фахівці з Університету Клемсона. Крім того, недосипання може стати причиною набору ваги, гіпертонії та інших проблем зі здоров'ям, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Дослідження показали, що нестача сну знижує самоконтроль і підвищує рівень ворожості. Через це страждають кар'єра і особисте життя. За словами вчених, підвищення якості сну здатне не тільки зміцнити здоров'я і підвищити продуктивність, але і запобігти залежності.

До речі, фахівці з Кембриджського університету і Rand Europe вважають: можна їсти що завгодно, палити і вживати алкоголь. Головне - спати не менше 7 годин на добу. Нестача сну впливає на продуктивність набагато сильніше, ніж куріння і вживання алкоголю.