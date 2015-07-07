Від газованої води щороку помирає майже 184 тисячі осіб

Про шкоду солодких газованих напоїв знають багато, але це не заважає їм регулярно вживати їх. Газована вода часом стає причиною розвитку діабету, серцево-судинних захворювань та онкології, що в свою чергу дуже часто призводить до смерті. Вчені порахували, що щорічно через надмірне вживання таких напоїв помирає близько 184 000 осіб, повідомляє scienceblog.ru.

У зв'язку з цим фахівці з різних країн закликають людей об'єднатися і боротися за заборону продажу підсолоджених напоїв. Навряд чи це вдасться зробити, так як найбільші компанії-виробники такої газованої води мають мільярдний прибуток і вже точно вони не збираються від нього відмовлятися. Тим не менш статистика невблаганна. У деяких країнах світу солодкі напої — одна з основних причин розвитку складних захворювань.

Вчений з університету Тафтса в Бостоні Даріуш Мозафаррян разом зі своїми колегами вже не один рік спостерігає за впливом різних продуктів харчування на здоров'я людини та їх здатність викликати такі серйозні захворювання, як рак, діабет, хвороби серця і ін.

Для з'ясування точних зв'язків дослідники проводили свої дослідження, а також використовували результати дослідів, проведених їхніми колегами з інших країн протягом останніх 30 років. В цілому вчені обробили інформацію про стан здоров'я більше 600 тисяч осіб, що проживають в 50 країнах світу.

При обробці результатів експерти порівняли частоту вживання газованої води зі смертністю людей. З'ясувалося, що вживання підсолоджених газованих напоїв прямо або опосередковано призводить до смерті. Щорічний показник смертності від газованої води становить трохи більше 180 000 осіб.

З цього числа більше всього людей померло від цукрового діабету і його наслідків. Приблизно 45 тисяч осіб померли від хвороб серця та ще 6,5 тис. від онкологічних захворювань.

Так як на законодавчому рівні питання заборони газованої води вирішити неможливо, то Мозафаррян пропонує людям самим подбати про власне здоров'я і замість газованої води пити, наприклад, соки або просто вживати більше фруктів.