У комітеті ВР нарешті розглянуть питання передачі закупівель ліків міжнародним організаціям

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань протидії корупції Єгор Соболєв. "Навесні ми за пропозицією громадських організацій пацієнтів прийняли закон, який передає закупівлю ліків іноземним організаціям, зокрема, ЮНІСЕФ. Це справедливо розглядалося як важливий антикорупційний крок".

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"На жаль, його досі не зроблено. Міністерство охорони здоров'я стверджує, що треба більше часу. Пацієнтські організації вважають, що це саботаж. І його мета – у цьому році знову направити мільярди грошей платників податків "потрібним людям". Щоб разом зробити цей антикорупційний крок – припинити закупівлі ліків і вакцин через фірми-прокладки, зустрічаємося у вівторок, 7 липня, о 12:00 за адресою Садова, 3-а, зал 330" - анонсував засідання комітету Єгор Соболєв.

"Будуть представники Міністерства охорони здоров'я України, парламентських комітетів з охорони здоров'я та протидії корупції, міжнародних організації (зокрема, ВООЗ, ПРООН, ЮНІСЕФ, IDA Foundation, Crown Agents) та благодійного фонду "Пацієнти", - йдеться у зверненні народного депутата.