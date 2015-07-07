Кількість нових заражень на ВІЛ-інфекцію у світі скоротилася на 40% - ООН

Понад 800 мільйонів людей у світі живуть у жахливому зубожінні і голодують, говориться в заключній доповіді про виконання Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ). Про це повідомляє РИА «Новости».

Декларація тисячоліття, прийнята ООН в 2000 році, встановлює вісім цілей розвитку, які мають бути реалізовані до 2015 року. Серед них - усунення убогості і голоду, забезпечення початковою освітою, доступ жінок до освіти і політики, скорочення дитячої смертності, поліпшення материнського здоров'я, боротьба з ВІЛ, СНІД та малярією.

З цими проблемами стикаються сьогодні мільйони людей у світі, незважаючи на реалізацію програми протягом 15 років.

"У 1990 році майже половина населення регіонів, що розвиваються, жило менш ніж на 1,25 долара на день. Сьогодні кількість людей, що живуть у крайній убогості, скоротилася більш ніж на половину - з 1,9 мільярда в 1990 році до 836 млн в 2015 році", - йдеться в представленій доповіді.

Кількість нових заражень ВІЛ скоротилося на 40% за останні 15 років - з 3,5 мільйона випадків до 2,1 мільйона. Понад 6 мільйонів чоловік, хворих на малярію, вдалося врятувати від смерті - в основному дітей до 5 років у країнах Чорної Африки на південь від Сахари.

"Рівень глобальної лихоманки малярії впав приблизно на 37%, смертність скоротилася більш ніж у два рази", - наголошується в документі. Смертність від туберкульозу скоротилася на 45%. З 2000 року в результаті діагностування та лікування було врятовано 37 мільйонів життів.

Сьогодні майже 57 мільйонів дітей віком початкових класів не відвідують школу. 15 років тому, згідно зі звітом, цей показник становив 100 мільйонів. При цьому відзначаються значні успіхи в освіті серед жінок. "Дівчатка відвідують школи, а жінки отримали парламентське представництво в 90% країн з 174 розглянутих країн", - наголошується в документі.

Як заявив радник генерального секретаря ООН, економіст Джеффрі Сакс, "світ неймовірно багатий, і в ньому все ще багато бідних людей". "Немає нічого, що б ми не могли зробити", - сказав він, виступаючи в ООН.

"Проблема в тому, леді і джентльмени, що ми не намагаємося. Ми здаємося ринку, рекламі, власним інтересам, жадібності. І це дуже небезпечно", - сказав він. За його словами, завдання, заявлені в ЦРТ, швидше моральні виклики, ніж економічні. "Чи дбаємо ми про те, щоб не допустити загибель інших?», - додав він.

Він визнав успіхи ЦРТ, зазначивши скорочення смертності серед дітей до 5 років. "Скорочення на 50% - це велике досягнення, але 6 мільйонів дітей померли, бо ми не звернули увагу на те, що потрібно зробити, щоб вони жили", - заявив він.