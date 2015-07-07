Євросоюз звільнив Ізраїль від додаткових перевірок при експорті ліків
13:19, 07 липня 2015Зарубіжні новини
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Ізраїль, разом із Бразилією, було визнано країною, процес перевірки виробництва медикаментів якої відповідає стандартам Європейського союзу.
Евросоюз звільнив Ізраїль від додаткових перевірок при експорті ліків
Фото: УНІАН
Єврокомісія затвердила подану Ізраїлем у 2012 році заявку на звільнення від додаткових перевірок при експорті медичних препаратів в країни ЄС, повідомляють Новини Ізраїлю.
Ізраїль, разом із Бразилією, був визнаний країною, процес перевірки виробництва медикаментів якої відповідає стандартам Європейського союзу, і не вимагає регулярного підтвердження.
Досі від спеціальних перевірок були звільнені тільки США, Австралія, Японія і Швейцарія. На поточний момент перевіряються заявки Нової Зеландії та Південної Кореї. Тайвань, Канада, Індія та Китай повідомили про бажання подати такі заявки. Заявка Сінгапуру була відхилена.
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