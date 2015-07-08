Грейпфрутовий сік підвищує еластичність кровоносних судин

Серцево-судинні захворювання - одна з провідних причин смерті в усьому світі. Відомо, що дієта, багата фруктами, знижує ризик хвороб серця і судин. Дослідники з французького Національного інституту сільськогосподарських досліджень вирішили з'ясувати, як споживання цитрусових, зокрема, грейпфрутового соку, впливає на ризик, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

У дослідженні взяли участь 48 здорових жінок у віці від 50 до 65 років. Через вік учасниці входили в групу ризику серцево-судинних захворювань. Половина жінок щодня випивала по 340 мл грейпфрутового соку, багатого флавононами (корисними сполуками з грейпфрута). Решта вживали такий же напій, але без флавононів. Через кілька місяців групи помінялися місцями. Дослідження тривало 6 місяців.

Вчені оцінювали еластичність судин жінок. Виявилося, що регулярне споживання грейпфрутового соку з флавононами позитивно впливало на стан кровоносних судин учасниць. Коли жінки пили сік без флавононів, практично жодних змін не спостерігалося.

Так, судячи з усього, флавонони дуже корисні для серцево-судинної системи. Проте фахівці попереджають: людям, які страждають від хвороб серця і судин, пити грейпфрутовий сік слід з обережністю. Препарати, що знижують тиск і рівень холестерину, вступають з соком в реакцію. Це підвищує ризик виникнення побічних ефектів.