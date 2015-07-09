Вчені розповіли, чому жінки живуть довше чоловіків

Нове дослідження, проведене в Університеті Південної Каліфорнії, показало: чоловіки більш уразливі до серцево-судинних захворювань. За словами дослідників, за останні кілька століть смертність сильно впала завдяки корисним продуктам, профілактиці інфекційних захворювань та інших факторів. Однак жінкам у цьому плані щастить більше, ніж чоловікам, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Фахівці оцінили тривалість життя людей, що народилися між 1800 і 1935 роками в 13 розвинених країнах. Вчені зосередилися на рівні смертності людей старше 40 років. Дослідники помітили, що з 1880 року рівень смертності жінок знижувався на 70% швидше, ніж рівень смертності чоловіків.

Найбільший розрив між чоловіками і жінками спостерігався у віці 50-70 років. Після 80 років він зникав. Фахівці врахували захворювання, пов'язані з курінням. Серцево-судинні захворювання все одно залишилися провідною причиною смерті серед чоловіків старше 40 років. Куріння пояснювало всього 30% різниці у рівнях смертності чоловіків і жінок. Подальші дослідження покажуть, які ще фактори допомагають жінкам жити довше.