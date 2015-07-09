Експерти розкритикували ВООЗ за нездатність справлятися з кризами типу Еболи

Більше року тому епідемія лихоманки Ебола вразила три західноафриканські країни: Ліберію, Гвінею та Сьєрра-Леоне. Незалежна експертна група зазначила, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) несвоєчасно приймала необхідні для боротьби з епідемією заходи.

Незважаючи на те, що організація підтверджує необхідність змін в режимі своєї роботи, експертна група зазначає, що «потрібно переконатися в тому, що ці зміни дійсно відбуваються", повідомляє Медпортал. Комісія вважає, що у випадку лихоманки Ебола ВООЗ не тільки реагувала на те, що відбувається занадто повільно, але та була фінансово не готова до епідемії, покладаючись виключно на дипломатію.

Згідно зі звітом, комісія закликає представників організації обговорити ситуацію з державами, які не брали необхідних заходів. Крім того, експертна група вважає, що світові лідери повинні зробити внесок у «резервний фонд», кошти якого направляються на боротьбу зі спалахами захворювань.

Комісія на чолі з Барбарою Стокінг (Barbara Stocking) підкреслила, що, на їхню думку, ситуація не вимагає кадрових змін в складі організації. При цьому ВООЗ повинна переглянути принципи своєї роботи. Зокрема, Стокінг вважає, що організація повинна була оголосити про спалах лихоманки Ебола значно раніше, ніж це сталося насправді. В той момент, коли ВООЗ публічно заявила про епідемію, лихоманка стала причиною загибелі близько тисячі осіб. Пізніше в цьому зізналася голова організації Маргарет Чен (Margaret Chan).

Представники ВООЗ запевнили, що ознайомилися з доповіддю експертної групи і вже почали вносити деякі зміни в робочий процес. За їх підрахунками, для відновлення економіки країн, що постраждали від лихоманки, потрібно понад $2 млрд. Конференція держав, які повинні надати ці кошти, запланована на 10 липня.