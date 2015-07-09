У кожної людини - суто власний біологічний "годинник"

Всі люди старіють по-різному. Це показало дослідження людей, що народилися в проміжку року один від одного. І деякі з них у свої 38 мали організм людей похилого віку, передає meddaily.ru з посиланням на BBC. Вчені спробували зрозуміти, яка індивідуальна швидкість старіння. Для цього вони поспостерігали за 954 добровольцями з одного міста. Всі вони народилися в 1972-73 роках.

Увагу експертів цікавили 18 різних аспектів старіння. Вони порівнювалися у добровольців, коли тим було 26, 32 і 38 років. Виявилося, 38 років, фактичний вік людей відрізнявся від позначки "за 25" до "майже 60". Професор Террі Моффітт з Університету Дьюка підкреслює: деякі люди взагалі припиняли старіти на час дослідження. А у деяких темпи старіння дорівнювали 3 роки за рік.

Не дивно, що люди з більш високим темпом старіння гірше справлялися з тестами на роботу мозку і слабкіше стискали руку (показник стану здоров'я). Згідно зі статистикою, у більшості добровольців біологічний вік був в межах декількох років по відношенню до фактичного. Проте можна констатувати: вихід на пенсію має у кожної людини відбуватися в свій час.