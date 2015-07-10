Гриби можуть поповнити дефіцит вітаміна D

Гриби ефективно запобігають розвитку дефіциту вітаміну D, кажуть фахівці. Вони провели дослідження і з'ясували: одна порція грибів може покрити 20% від денної норми у вітаміні D у дорослої людини. А гриби, опромінені УФ протягом 1-2 секунд, покривають 100% від денної норми споживання вітаміну, повідомляє meddaily.ru з посиланням на Xinhua.

Це справжня знахідка для людей, які не можуть проводити достатню кількість часу на сонці. А саме на сонце в організмі виробляється вітамін D. За словами дієтолога Гленн Кардвелл, гриби, подібно людям, у відповідь на опромінення виробляють вітамін. І на цей продукт варто звернути увагу.

В іншому випадку, при нестачі вітаміну D, у людини кістки стають більш крихкими (погано абсорбують кальцій), перестануть працювати важливі системи в організмі. Підвищений ризик дефіциту у людей, що працюють в нічну зміну, у літніх і осіб, які не виходять на вулицю з різних причин. Також дефіцит зустрічається у темношкірих людей і людей, що закривають своє тіло з релігійних міркувань.