Темп старіння організму відображається на зовнішності - вчені

У ході дослідження вчені протягом десяти років спостерігали за показниками тисячі жителів Нової Зеландії 1972-1973 років народження. Протягом цих років в учасників дослідженя перевіряли стан нирок, печінки, легенів та системи обміну речовин, рівень холестерину, тиск, а також кардіологічні та інші показники, у тому числі стан зубів і зору, пишуть Новини Ізраїлю.

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Останні перевірки були проведені у 2011 році, коли учасникам випробувань виповнилося по 38 років.

Порівняльний аналіз тестів показав, що більшість учасників дослідів між 26 і 38 роками старішали в одному біологічному темпі. Однак деяка частина учасників старішала швидше – набираючи по три біологічні роки за кожен календарний, тоді як біологічний вік третє учасників сильно відставав від календарного.

Згідно проведених дослідниками опитувань, зовнішній вигляд учасників дослідів не відповідав календарному, а біологічному віку.