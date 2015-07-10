Вітамін C знижує ризик передчасної смерті

У дослідженні вчених з Університету Копенгагена, Лікарні Гентофте і Лікарні Херлева взяли участь 100000 осіб. Фахівці дізналися, як часто добровольці їли овочі і фрукти. Також дослідники вивчили ДНК учасників, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Вітамін С рятував від передчасної смерті і серцево-судинних захворювань. Так, у добровольців, які часто їли овочі і фрукти, в порівнянні з учасниками, що споживали мало овочів і фруктів, ризик хвороб серця і судин був знижений на 15%, а ризик передчасної смерті - на 20%. Зниження ризику виявилося пов'язано і з високим рівнем у крові вітаміну C з овочів і фруктів.

За словами дослідників, вітамін С зміцнює сполучну тканину. Крім того, він захищає клітини і біомолекули від пошкоджень. Надалі вчені планують з'ясувати, які ще фактори впливають на ризик передчасної смерті і серцево-судинних захворювань.