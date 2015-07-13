Ризик депресії у дитини можна визначити за зіницею

Пупіллометрія - метод вимірювання величини зіниці. За словами дослідників з Бінгемтонського університету, з допомогою цього методу можна оцінити ризик розвитку депресії у дитини. У новому дослідженні взяли участь діти, матері яких страждали від клінічної депресії, розповідає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Учасникам показували фотографії людей зі злим, сумним або щасливим виразами обличчя. Фахівці простежили за тим, як змінювався розмір зіниці дітей у відповідь на фото. Через два роки учасники заповнили анкети, призначені для оцінки рівня депресії. Також вчені з'ясували, кому з дітей за цей час поставили відповідний діагноз.

Дослідження показало: у учасників, зіниці яких у відповідь на фотографії людей з сумними виразами обличчя розширювалися сильніше, рівень депресії виявився вищим. Крім того, розлад з'являвся у них раніше. По реакції зіниці на фото людей зі злим або щасливим виразами обличчя можна було судити про ризик.