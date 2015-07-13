Ліки можуть впливати на характер людини

Як показало дослідження Університетського коледжу Лондона і Оксфордського університету, наприклад, антидепресанти змушують людей поводитися більшою мірою безкорисливо, а препарати для лікування хвороби Паркінсона роблять людей більш егоїстичними, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Вчені зібрали групу здорових добровольців і дали тим або циталопрам (антидепресант, який впливає на рівень серотоніну в мозку), або плацебо. Іншій групі добровольців роздали леводопу - препарат проти хвороби Паркінсона. Він підвищує рівень дофаміну в організмі. Решта так само отримали плацебо.

У підсумку ті, хто приймав циталопрам, були готові заплатити майже в два рази більше, щоб інші люди не постраждали в ході стресового експерименту, ніж з групи, які приймали плацебо. А ось ті, хто приймали леводопу, навпаки, мали менше альтруїстичних рис.

Дані висновки можна використовувати для лікування розладів психіки, пов'язаних з антисоціальною поведінкою. Яскравий приклад - психопатія, що характеризується нездатністю співпереживати. Можливо, психопатію вдасться вилікувати, впливаючи на рівні дофаміну і серотоніну.